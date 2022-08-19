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Кадыров рассказал о возможности объявить «кровную месть» Зеленскому

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть», но Зеленский является заложником Запада.

«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер является добровольным «клеточным кроликом» и исполняет лучшую роль за свою актёрскую практику.

Он добавил, что «кровная месть» чеченцев является единственным действенным средством сдерживания агрессии и безрассудства.

Ранее Кадыров заявил, что НАТО ждут приступы тоски, досады и отчаяния.

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