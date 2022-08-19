Кадыров рассказал о возможности объявить «кровную месть» Зеленскому
«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, украинский лидер является добровольным «клеточным кроликом» и исполняет лучшую роль за свою актёрскую практику.
Он добавил, что «кровная месть» чеченцев является единственным действенным средством сдерживания агрессии и безрассудства.
Ранее Кадыров заявил, что НАТО ждут приступы тоски, досады и отчаяния.