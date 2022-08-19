Кадыров рассказал о возможности объявить «кровную месть» Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому можно было бы объявить «кровную месть», но Зеленский является заложником Запада.

«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер является добровольным «клеточным кроликом» и исполняет лучшую роль за свою актёрскую практику.

Он добавил, что «кровная месть» чеченцев является единственным действенным средством сдерживания агрессии и безрассудства.

Ранее Кадыров заявил, что НАТО ждут приступы тоски, досады и отчаяния.