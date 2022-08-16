Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что НАТО ждут приступы тоски, досады и отчаяния.

По его словам, несмотря на все усилия альянса, изолировать Россию от внешнего мира не удалось.

«Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведёт до этого, будем мы», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что Россия всегда была интересна государствам, которые «не выслуживаются перед США и их приспешниками».

«Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния», — отметил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с безопасностью в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны.