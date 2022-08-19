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РБК: россияне в июне вывели за рубеж рекордные объёмы валюты

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В течение июня россияне вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд в иностранные банки, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Отмечается, что в июне 2022 года граждане России разместили на счетах и депозитах в иностранных банках валюту на 266,1 млрд рублей ($4,7 млрд).

В общей сложности, на момент 1 июля российские домохозяйства хранили в зарубежных банках 2,29 трлн рублей.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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