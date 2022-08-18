В Ассоциации российских банков высказались о популярности юаня среди россиян
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«Происходит некоторый переток на рынок юаней: банки стали предлагать открывать счета в китайской валюте, она приобретает популярность на торгах Мосбиржи, объём транзакций растёт, депозитные ставки до 3% доходят, хотя сейчас их опустили до 2%», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, на бирже Москвы появились и облигации в юанях.
Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.