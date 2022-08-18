В Ассоциации российских банков высказались о популярности юаня среди россиян

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян высказался о популярности юаня среди россиян.

«Происходит некоторый переток на рынок юаней: банки стали предлагать открывать счета в китайской валюте, она приобретает популярность на торгах Мосбиржи, объём транзакций растёт, депозитные ставки до 3% доходят, хотя сейчас их опустили до 2%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на бирже Москвы появились и облигации в юанях.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.