Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что согласно последним данным в результате инцидента никто не пострадал.
По его словам, жителей сёл Тимоново и Солоти вывозят на безопасное расстояние.
Причина пожара устанавливается.
Ранее стало известно, что в Белгородской области ограничат работу школ и детсадов в пяти муниципальных образованиях в пятикилометровой приграничной зоне.