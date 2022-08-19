Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

Склад с боеприпасами загорелся около села Тимоново в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что согласно последним данным в результате инцидента никто не пострадал.

По его словам, жителей сёл Тимоново и Солоти вывозят на безопасное расстояние.

Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ограничат работу школ и детсадов в пяти муниципальных образованиях в пятикилометровой приграничной зоне.