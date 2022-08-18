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В Минобороны заявили о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания элиты России

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Статс-секретарь, заместитель министра обороны России генерал-армии Николай Панков заявил о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания национально ориентированной российской элиты будущего.
В Минобороны заявили о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания элиты России
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на проходящей в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» научно-практической конференции «Актуальные проблемы и задачи государственной политики в сфере образования и воспитания детей и молодёжи».

«В части нашего, да и зарубежного общества бытует мнение, что обучение детей в образовательных организациях «кадетского типа» направлено на подготовку подрастающего поколения к участию в военных действиях. Не хочу употреблять резких слов, скажу так: это — неправда. Предназначение суворовских, нахимовских и кадетских училищ совсем другое — это воспитание будущей национально ориентированной элиты общества», — подчеркнул Панков.

Он также отметил, что в настоящий момент в стране действует 32 довузовских военных учебных заведения.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в торжественной церемонии выпуска Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.

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