Замминистра обороны России вручил дипломы лучшим выпускникам рязанского училища

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в торжественной церемонии выпуска Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова.
Замминистра обороны России вручил дипломы лучшим выпускникам рязанского училища
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Отмечается, что Садовенко передал слова поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу и вручил выпускникам дипломы об окончании училища.

«Слава России в значительной степени ковалась подвигами рязанских десантников, среди которых 53 Героя Советского Союза и 140 Героев России. Многие выпускники продолжают доблестно исполнять свой долг в Сирии и на территории проведения специальной военной операции. Не сомневаюсь, что ваш высокий профессионализм, маргеловская закалка и верность присяге будут и в дальнейшем поддерживать высокий авторитет училища», — сказал он.

Всего в 2022 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище выпустило более 450 человек, в их числе девять адъюнктов и более 400 лейтенантов и прапорщиков.

В рамках торжественного мероприятия также был проведён ритуал «Клятва выпускников», а в завершение для выпускников и гостей десантники провели показательные выступления, такие как рукопашный бой, разборка и сборка автомобиля УАЗ, совершение прыжков парашютной командой училища, показ тактического эпизода и т. д.

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища им. В.М. Халилова. Церемония состоялась на Соборной площади Московского Кремля.

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