Шевцова вручила дипломы лучшим кадетам на Соборной площади Московского Кремля

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища им. В.М. Халилова. Церемония состоялась на Соборной площади Московского Кремля.

Также в мероприятии приняли участие начальник главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин и военный комендант Москвы Евгений Селезенев.

Шевцова передала слова поздравления от министра обороны Сергея Шойгу, коллегии Минобороны, а также поздравила выпускников с успешным окончанием учёбы.

«Вы успешно окончили учебные заведения, получили первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап своей жизни в самом сердце нашей страны — на Соборной площади Московского Кремля. Позади остались напряжённые и интересные годы учёбы, когда каждый день ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт, учили постигать новое и добиваться поставленных целей, воспитывали в вас самостоятельность, ответственность и уверенность в себе», — отметила Шевцова.

В церемонии участвовали 190 юношей и девушек. После получения дипломов и аттестатов они покинули площадь, крикнув «Вот и всё!» и подбросив в воздух лепестки роз и монетки.

Всего в системе военного образования Минобороны России в 2022 году из 29 довузовских образовательных учреждений документы о среднем образовании получат более 1,8 тыс. выпускников.