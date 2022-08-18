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Минпромторг России опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года

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Минпромторг России разработал проект стратегии развития российской автомобильной промышленности на период до 2035 года.
Минпромторг России опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года
  • © РИА Новости / Игорь Агеенко

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимый объём инвестиций на период 2023—2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей», — говорится в тексте документа.

Согласно плану, бизнес при поддержке государства должен обеспечить основной объём финансирования программы.

Приоритетной целью проекта является обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности России, а также конкурентоспособности российского автопрома.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

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