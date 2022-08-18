Минпромторг России опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития российской автомобильной промышленности на период до 2035 года.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Необходимый объём инвестиций на период 2023—2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей», — говорится в тексте документа.

Согласно плану, бизнес при поддержке государства должен обеспечить основной объём финансирования программы.

Приоритетной целью проекта является обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности России, а также конкурентоспособности российского автопрома.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.