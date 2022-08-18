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В Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии

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Прокурор Калининградской области Александр Авдеев подвёл итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2022 года.
В Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии
  • © epp.genproc.gov.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

Выявлено свыше 17,7 тыс. нарушений федерального законодательства, что на 6% больше, чем годом ранее. Для их устранения внесено 9,5 тыс. актов прокурорского реагирования.

По требованию прокуроров, к дисциплинарной ответственности привлекли 3 тыс. лиц, к административной — 300.

В сфере противодействия коррупции выявлено более 1,1 тыс. нарушений.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии число зарегистрированных преступлений в первом полугодии снизилось на 8%.

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