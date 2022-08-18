В Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Выявлено свыше 17,7 тыс. нарушений федерального законодательства, что на 6% больше, чем годом ранее. Для их устранения внесено 9,5 тыс. актов прокурорского реагирования.
По требованию прокуроров, к дисциплинарной ответственности привлекли 3 тыс. лиц, к административной — 300.
В сфере противодействия коррупции выявлено более 1,1 тыс. нарушений.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии число зарегистрированных преступлений в первом полугодии снизилось на 8%.