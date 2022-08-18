Путин раскритиковал главу ОСК Рахманова за заключение убыточных контрактов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению раскритиковал главу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключение контрактов, которые приносят убытки.

«Алексей Львович, чего контрактов-то убыточных назаключали, м?» — цитирует РИА Новости российского лидера.

Рахманов ответил, что действия корпорации нацелены на соблюдение интересов заказчика. По его словам, корпорация сначала строит суда, а потом разбирается с деньгами.

«Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — сказал он.

В ответ на это российский лидер отметил, что «интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной» и нарушение финансовой дисциплины идёт вразрез с интересами страны.

Ранее Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.