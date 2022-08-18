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Врач Чиркова посоветовала снизить дополнительную нагрузку на лёгкие во время смога

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Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.
Врач Чиркова посоветовала снизить дополнительную нагрузку на лёгкие во время смога
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

В беседе с «Радио 1» она посоветовала плотно закрыть окна в помещении. Также можно включить увлажнители воздуха или разбрызгивать воду из пульверизатора.

Кроме того, во время пика задымления лучше не выходить на улицу.

Рекомендуется снизить дополнительную нагрузку на лёгкие, например не курить и не жечь свечи. Желательно избегать физических нагрузок, пить много минеральной воды, есть много зелени, яблок и других фруктов.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что смог продержится в Москве в течение полутора-двух суток.

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