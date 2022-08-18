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Мантуров заявил о необходимости модернизировать верфи для производства гражданских судов

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Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о необходимости модернизировать отечественные верфи для производства гражданских судов.
Мантуров заявил о необходимости модернизировать верфи для производства гражданских судов
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития судостроительной промышленности у президента России Владимира Путина.

«Для реализации нескольких сотен новых проектов до 2030 года необходимо также модернизировать и существенно расширить сами мощности предприятий», — цитирует его ТАСС.

Мантуров отметил, что ранее средства на техническое перевооружение в области судостроения выделялись исключительно под военное кораблестроение.

Ранее глава Минпромторга заявил о высокой загрузке на российских судостроительных заводах.

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