ТАСС: МЧС возбудило уголовное дело по факту лесных пожаров в Рязанской области

Дознаватели МЧС России возбудило уголовное дело по факту двух лесных пожаров на территории Рязанской области.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений по фактам двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

По словам источника, в данный момент устанавливаются причастные к этому лица.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.