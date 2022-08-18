ТАСС: МЧС возбудило уголовное дело по факту лесных пожаров в Рязанской области
- РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Дознанием возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений по фактам двух пожаров в Кудомском участковом лесничестве», — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
По словам источника, в данный момент устанавливаются причастные к этому лица.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.