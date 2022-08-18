Путин: Россия ответит на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков
Путин отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов.
По его словам, причина заключается в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств из-за политических, конъюнктурных соображений.
Глава государства заявил, что обсуждал с представителями других сфер экономики России подобные сложности.
«Договорились принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов.
Он отметил необходимость приложить все усилия, чтобы, несмотря на возникающие сложности, все проекты были выполнены качественно и в срок.