Путин: Россия ответит на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков

Россия примет меры в ответ на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.

Путин отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов.

По его словам, причина заключается в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств из-за политических, конъюнктурных соображений.

Глава государства заявил, что обсуждал с представителями других сфер экономики России подобные сложности.

«Договорились принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов.

Он отметил необходимость приложить все усилия, чтобы, несмотря на возникающие сложности, все проекты были выполнены качественно и в срок.