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Путин: Россия ответит на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков

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Россия примет меры в ответ на неисполнение обязательств со стороны западных поставщиков. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.

Путин отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов.

По его словам, причина заключается в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств из-за политических, конъюнктурных соображений.

Глава государства заявил, что обсуждал с представителями других сфер экономики России подобные сложности. 

«Договорились принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин высказался о проблемах с замещением иностранной техники при постройке судов.

Он отметил необходимость приложить все усилия, чтобы, несмотря на возникающие сложности, все проекты были выполнены качественно и в срок.

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