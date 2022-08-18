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В Chery заявили о готовности организовать выпуск своих автомобилей в России

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Головной офис китайской Chery проводит переговоры с рядом производителей из России по поводу организации выпуска своих автомобилей в стране.
В Chery заявили о готовности организовать выпуск своих автомобилей в России
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора «Чери Автомобили Рус» Владимира Шмакова.

Как отметил Шмаков, Chery давно присматривается к открытию производства в России, но до недавних пор все текущие потребности марки закрывались импортом машин из КНР.

Он также сообщил, что Chery начинает получать от крупных корпоративных заказчиков из России заказы на новые седаны.

Ранее сообщалось, что китайская автомобилестроительная компания Chery стала новым спонсором московского «Спартака».

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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