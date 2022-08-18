Спрос на школьные платья в августе вырос в 2,5 раза

Спрос на школьные платья в августе 2022 года вырос в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2021-го, заявили в пресс-службе Ozon.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Средняя стоимость снизилась на 3% год к году. Наибольшим спросом пользуются классические чёрные платья для школы», — отметили в интернет-магазине.

Интерес к школьной обуви вырос на 42% по сравнению с августом 2021 года.

«Родители не забывают про брюки и юбки для школьников. В этом августе штучные продажи школьных юбок и брюк увеличились на 30% год к году», — добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.