Спрос на школьные платья в августе вырос в 2,5 раза
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Средняя стоимость снизилась на 3% год к году. Наибольшим спросом пользуются классические чёрные платья для школы», — отметили в интернет-магазине.
Интерес к школьной обуви вырос на 42% по сравнению с августом 2021 года.
«Родители не забывают про брюки и юбки для школьников. В этом августе штучные продажи школьных юбок и брюк увеличились на 30% год к году», — добавили в пресс-службе.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.