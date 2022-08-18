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В Госдуме предложили освободить самозанятых от лишних уведомлений

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Для предпринимателей, решивших стать самозанятыми, предложили исключить требование отправлять в налоговые органы уведомление о том, что они перестают применять другие системы налогообложения. Такой законопроект вносит в Госдуму зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
В Госдуме предложили освободить самозанятых от лишних уведомлений
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Костенко, практика показывает, что многие предприниматели, переходя в статус самозанятых, не отправляют уведомление или пропускают сроки, в том числе в связи с тем, что не знают о такой обязанности.

Теряя статус самозанятого, предприниматель сталкивается с необходимостью оплачивать налоги и сборы в повышенном размере.

Костенко разработала законопроект, в соответствии с которым применение физлицом упрощённой системы налогообложения или системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей будет автоматически прекращаться со дня его постановки на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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