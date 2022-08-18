В Подмосковье ограничат посещение лесов с 19 по 28 августа из-за пожарной обстановки
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Жителей и гостей Подмосковья призвали воздержаться от посещения лесов, отметив, что доступ туда ограничен.
Как уточнил зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов, данная мера связана с осложнением пожарной обстановки в лесах.
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В МЧС России сообщили, что в Московской области в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса. Существует опасность возгорания торфяников и лесов.