МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

В Московской области в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса. Существует опасность возгорания торфяников и лесов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что пятый класс пожарной опасности прогнозируется в регионе с 19 по 22 августа.

«Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — заявил представитель ведомства.

По его словам, в ГУ МЧС по Московской области работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.