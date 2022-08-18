военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

Короткая ссылка
В Московской области в ближайшие дни прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса. Существует опасность возгорания торфяников и лесов.
МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

Отмечается, что пятый класс пожарной опасности прогнозируется в регионе с 19 по 22 августа. 

«Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — заявил представитель ведомства.

По его словам, в ГУ МЧС по Московской области работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой. 

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить