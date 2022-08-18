МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что пятый класс пожарной опасности прогнозируется в регионе с 19 по 22 августа.
«Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов», — заявил представитель ведомства.
По его словам, в ГУ МЧС по Московской области работает штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.