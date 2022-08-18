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Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса

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Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Отмечается, что обновлённая информация направлена во все медучреждения.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир + ритонавир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная], умифеновир и интерферон-альфа», — уточняется в документе.

По данным на 18 августа, за 24 часа в России выявлено 35 809 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 33 106.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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