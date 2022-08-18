В АТОР анонсировали запуск туров на шопинг в Белоруссию

Отечественные туроператоры запускают поездки в Белоруссию на шопинг, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Теперь в составе организованного тура россияне могут поехать в Белоруссию не только на экскурсии и лечение, но и на шопинг. Актуальная новинка появилась в ассортименте туроператора Fun&Sun», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне получат возможность посетить магазины Nike, Zara, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas и ряда других брендов. Кроме того, в августе работу в стране возобновит H&M.

Оплатить покупки можно будет не только наличными, но и картой «Мир».

В консалтинговой компаний CORE.XP ранее заявили, что из числа иностранных ретейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, 27% решили прекратить свою деятельность в стране.

Приостановили работу 51% зарубежных марок, а 22% в настоящее время проводят реструктуризацию.