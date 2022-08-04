Аналитики: Россию покинули 27% иностранных ретейлеров

В консалтинговой компаний CORE.XP заявили, что из числа иностранных ретейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, 27% решили прекратить свою деятельность в стране.

АГН «Москва»