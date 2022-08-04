Аналитики: Россию покинули 27% иностранных ретейлеров
- АГН «Москва»
Об этом пишут «Известия».
Приостановили работу 51% зарубежных марок, а 22% в настоящее время проводят реструктуризацию.
В числе компаний, объявивших о своём уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, LEGO.
Среди брендов, которые проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).
В списке приостановивших свою деятельность компаний — Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в полтора раза.