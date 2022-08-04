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Аналитики: Россию покинули 27% иностранных ретейлеров

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В консалтинговой компаний CORE.XP заявили, что из числа иностранных ретейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, 27% решили прекратить свою деятельность в стране.
Аналитики: Россию покинули 27% иностранных ретейлеров
  • АГН «Москва»

Об этом пишут «Известия».

Приостановили работу 51% зарубежных марок, а 22% в настоящее время проводят реструктуризацию.

В числе компаний, объявивших о своём уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, LEGO.

Среди брендов, которые проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

В списке приостановивших свою деятельность компаний — Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, интерес россиян к отечественным брендам одежды вырос в полтора раза.

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