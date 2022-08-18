Мобильные приложения авиакомпании «ЮТэйр» перестанут работать из-за блокировок
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
«Приложения «ЮТэйр» приостановят свою работу из-за блокировки со стороны App Store и Google Play. Покупка билетов, электронная регистрация и остальные сервисы «ЮТэйр» по-прежнему доступны на сайте utair.ru», — заявили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store.
До этого США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
В июне российские пользователи сообщили о невозможности скачать приложение WhatsApp на компьютер с официального сайта.