РБК: названо число приехавших в Россию из ДНР и ЛНР в II квартале 2022 года
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Согласно опубликованным статистическим данным, на территорию России в апреле — июне текущего года приехали 507 тыс. жителей Донбасса: 214 тыс. граждан ДНР и 293 тыс. жителей ЛНР.
13 августа Минобороны России сообщило, что из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России с начала специальной военной операции эвакуированы 3 342 109 человек, в том числе 533 441 ребёнок.
В конце июля в пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что около 1,5 тыс. беженцев в городе получили гуманитарную помощь.