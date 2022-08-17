РБК: названо число приехавших в Россию из ДНР и ЛНР в II квартале 2022 года

Погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыла число приехавших на территорию России жителей Донецкой и Луганской народных республик в II квартале 2022 года. Об этом пишет РБК.

Согласно опубликованным статистическим данным, на территорию России в апреле — июне текущего года приехали 507 тыс. жителей Донбасса: 214 тыс. граждан ДНР и 293 тыс. жителей ЛНР.

13 августа Минобороны России сообщило, что из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России с начала специальной военной операции эвакуированы 3 342 109 человек, в том числе 533 441 ребёнок.

В конце июля в пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что около 1,5 тыс. беженцев в городе получили гуманитарную помощь.