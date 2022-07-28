В Симферополе более 500 семей из Донбасса получили гумпомощь

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что около 1,5 тыс. беженцев (более 500 семей) получили гуманитарную помощь.

Об этом пишет «Крым 24».

«Всего за период с конца апреля до настоящего времени помощь получили порядка 1,5 тыс. переселенцев. Это более 500 семей. Семьи из Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также с других территорий получают необходимые вещи и питание», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе организовали четыре пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев.

Ранее ФАН сообщало, что очередную партию гумпомощи доставили в ЛНР из Петербурга.