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Фальков встретился с участниками фестиваля «Таврида.АРТ»

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Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков встретился с участниками фестиваля «Таврида.АРТ».
Фальков встретился с участниками фестиваля «Таврида.АРТ»
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В частности, Фальков отметил, что главной задачей будущего Университета креативных индустрий является «передача культуры в широком смысле».

По словам министра, вузы активно меняют экономику, превращая идеи и знания в конкретные технологии, сервисы и продукты.

«Такое понимание миссии университета стимулирует студентов к творчеству. Отсюда ответ на вопрос, почему мы развиваем платформу университетского технологического предпринимательства и создаём стартап-студии, где студент независимо от того, биолог он, физик, химик, историк, антрополог, может прийти и претворить свою идею в жизнь», — заявил Фальков.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» начал работу фестиваль возможностей президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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