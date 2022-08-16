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В Крыму в рамках «Тавриды.АРТ» стартовал Фестиваль возможностей

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В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» начал работу Фестиваль возможностей президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В Крыму в рамках «Тавриды.АРТ» стартовал Фестиваль возможностей
  • РИА Новости

Об этом пишет «Взгляд».

На протяжении четырёх дней 4 тыс. молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе 800 победителей и финалистов проектов платформы «Россия — страна возможностей», примут участие в мастер-классах, лекциях, тренингах и других мероприятиях.

Также состоятся встречи с наставниками и экспертами.

Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.

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