В Крыму в рамках «Тавриды.АРТ» стартовал Фестиваль возможностей
- РИА Новости
Об этом пишет «Взгляд».
На протяжении четырёх дней 4 тыс. молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий, в том числе 800 победителей и финалистов проектов платформы «Россия — страна возможностей», примут участие в мастер-классах, лекциях, тренингах и других мероприятиях.
Также состоятся встречи с наставниками и экспертами.
Ранее ФАН сообщало, что гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о её работе.