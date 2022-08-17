В Калининградской области открылась августовская педагогическая конференция

В Светлогорске начала работу августовская педагогическая конференция.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Помимо руководителей образовательных организаций региона, участниками конференции стали представители Московской, Тверской, Кировской и Новосибирской областей.

Форум посвящён теме «Единое образовательное пространство: стратегии, практики, ресурсы». Запланировано 147 мероприятий.

Ранее директор школы №11 Сергиева Посада Валентина Варёнова в беседе с «Радио 1» дала советы по подготовке первоклассника к школе.