В Калининградской области открылась августовская педагогическая конференция
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.
Помимо руководителей образовательных организаций региона, участниками конференции стали представители Московской, Тверской, Кировской и Новосибирской областей.
Форум посвящён теме «Единое образовательное пространство: стратегии, практики, ресурсы». Запланировано 147 мероприятий.
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