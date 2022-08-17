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В Калининградской области открылась августовская педагогическая конференция

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В Светлогорске начала работу августовская педагогическая конференция.
В Калининградской области открылась августовская педагогическая конференция
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

Помимо руководителей образовательных организаций региона, участниками конференции стали представители Московской, Тверской, Кировской и Новосибирской областей.

Форум посвящён теме «Единое образовательное пространство: стратегии, практики, ресурсы». Запланировано 147 мероприятий.

Ранее директор школы №11 Сергиева Посада Валентина Варёнова в беседе с «Радио 1» дала советы по подготовке первоклассника к школе.

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