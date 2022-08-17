В Госдуму внесли проект об обязанности должностных лиц сообщать о склонении к коррупции

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязанности должностных лиц уведомлять органы прокуратуры или другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции.

Об этом сообщило РИА Новости.

В документе говорится, что на лиц, замещающих государственные должности в российских субъектах, предлагается распространить обязанность сообщать в уполномоченные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к коррупционным правонарушениям.

При этом уведомлять об этом предлагается в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.