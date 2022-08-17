Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Харлашкина обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте зампреда правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.