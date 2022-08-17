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Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован в Москве

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Басманный суд Москвы арестовал до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.
Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Харлашкина обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте зампреда правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.

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