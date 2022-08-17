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Следствие просит арестовать зампреда правительства Ленобласти Харлашкина

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Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте зампреда правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина.
Следствие просит арестовать зампреда правительства Ленобласти Харлашкина
  • АГН «Москва»

Как пишет РИА Новости, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Харлашкина увезли 17 августа в Москву в Следственный комитет России для дачи показаний.

Отмечалось, что дело касается «Метростроя», который он возглавлял с конца 2019 по август 2020 года.

Тогда рабочие не получали зарплаты вовремя и с ними, предположительно, рассчитывались из кредитных средств, выделенных на строительство метро.

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