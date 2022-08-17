Следствие просит арестовать зампреда правительства Ленобласти Харлашкина
- АГН «Москва»
Как пишет РИА Новости, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Харлашкина увезли 17 августа в Москву в Следственный комитет России для дачи показаний.
Отмечалось, что дело касается «Метростроя», который он возглавлял с конца 2019 по август 2020 года.
Тогда рабочие не получали зарплаты вовремя и с ними, предположительно, рассчитывались из кредитных средств, выделенных на строительство метро.