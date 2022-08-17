Администрация Смоленской области назвала плановой рассылку повесток в военкомат
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что «это просто рядовая тренировка», в рамках которой «рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приёма».
При этом в областном военкомате заявили, что тренировку проводят для «проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований», а также для уточнения временных показателей их работы.
В июле в Минобороны подчеркнули, что численность привлекаемых к участию в спецоперации на Украине военнослужащих достаточна для выполнения всех поставленных задач.