Администрация Смоленской области назвала плановой рассылку повесток в военкомат

Администрация Смоленской области объяснила рассылку повесток в военкомат пребывающим в запасе Вооружённых сил России. По данным местных властей, это часть плановой тренировки с контрольным оповещением и это не связано со спецоперацией на Украине.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что «это просто рядовая тренировка», в рамках которой «рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приёма».

При этом в областном военкомате заявили, что тренировку проводят для «проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований», а также для уточнения временных показателей их работы.

В июле в Минобороны подчеркнули, что численность привлекаемых к участию в спецоперации на Украине военнослужащих достаточна для выполнения всех поставленных задач.