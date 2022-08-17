В Минпромторге ожидают снижения цен на школьные товары в сентябре
- РИА Новости
«Ожидаем, что после традиционного сезонного подъёма перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что в министерстве уделяют особое внимание развитию производства социально значимых товаров.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.