В Минпромторге ожидают снижения цен на школьные товары в сентябре

Минпромторг ожидает, что цены на школьные товары начнут снижаться уже в сентябре, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ожидаем, что после традиционного сезонного подъёма перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что в министерстве уделяют особое внимание развитию производства социально значимых товаров.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.