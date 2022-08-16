Психолог Лобанова дала рекомендации по подготовке первоклассника к школе

Медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова дала рекомендации по подготовке первоклассника к школе.

«Для того, чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время — максимально приближённое к тому, что будет в школе», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Лобанова, полезным будет и чтение рассказов о школе.

По словам эксперта, стоит прогуляться до образовательного учреждения за несколько дней до начала учёбы.

«Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребёнком подготовка к учёбе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами», — считает Лобанова.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.