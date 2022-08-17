Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
Деловая программа включает более 100 мероприятий, в которых примут участие около 3 тыс. делегатов.
Молодёжный день соберёт около 1 тыс. студентов из 40 вузов России.
«Площадка ВНОТ — это всегда открытый диалог между государством, бизнесом и экспертным сообществом по ключевым вопросам охраны труда и безопасности рабочих мест», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.