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Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре

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Всероссийская неделя охраны труда состоится 27—30 сентября в Сочи.
Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Деловая программа включает более 100 мероприятий, в которых примут участие около 3 тыс. делегатов.

Молодёжный день соберёт около 1 тыс. студентов из 40 вузов России.

«Площадка ВНОТ — это всегда открытый диалог между государством, бизнесом и экспертным сообществом по ключевым вопросам охраны труда и безопасности рабочих мест», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее, как сообщала НСН, директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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