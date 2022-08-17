Власти Москвы сообщили, что столичная служба занятости и Domino’s Pizza подписали соглашение

Между московским центром занятости «Моя работа» и сетью пиццерий Domino’s Pizza подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что стороны также договорились запустить совместный проект по подбору франчайзи «Стань партнёром Domino’s за рубль».

«Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи», — приводит слова Раковой НСН.

Она также рассказала, что финалисты проекта Domino’s Pizza получат в управление 20 столичных ресторанов за символическую стоимость 1 рубль.

Первый отбор кандидатов состоится 17 августа.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.