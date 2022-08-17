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Власти Москвы сообщили, что столичная служба занятости и Domino’s Pizza подписали соглашение

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Между московским центром занятости «Моя работа» и сетью пиццерий Domino’s Pizza подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы сообщили, что столичная служба занятости и Domino’s Pizza подписали соглашение
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны также договорились запустить совместный проект по подбору франчайзи «Стань партнёром Domino’s за рубль».

«Специалисты центра занятости «Моя работа» будут точечно подбирать тех, у кого уже есть бэкграунд в ресторанном бизнесе и кто действительно хочет попробовать себя в статусе франчайзи», — приводит слова Раковой НСН.

Она также рассказала, что финалисты проекта Domino’s Pizza получат в управление 20 столичных ресторанов за символическую стоимость 1 рубль.

Первый отбор кандидатов состоится 17 августа.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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