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В Подмосковье анонсировали открытие завода ООО «Сыровар»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил агропарк «Сырная долина», расположенный в Дмитровском городском округе, где состоялось открытие завода первого из пяти резидентов кластера — ООО «Сыровар».
В Подмосковье анонсировали открытие завода ООО «Сыровар»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Радио 1.

Отмечается, что на заводе будут производить твёрдые сыры сорта Parmente.

Появление продукции ожидается в магазинах Подмосковья в начале 2023 года.

«Производство сыра в современном мире — это самые высокие технологии. «Сыровар» уже через шесть месяцев, а именно столько нужно твёрдому сыру для созревания, выпустит свою продукцию», — завил Воробьёв.

По его словам, завод намерен производить 5,5 тыс. т сыра в год.

В июле телеканал «360» передавал, что подмосковные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели с начала года произвели 13,2 т сыра, в том числе плавленые и рассольные продукты.

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