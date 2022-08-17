В Московской области рассказали о ходе реализации программы «Социальная ипотека»

В Московской области сертификат на приобретение квартиры по программе «Социальная ипотека» получили 57 молодых учёных и специалистов.

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году на участие в конкурсе было подано 138 заявок, из них было отобрано 57 победителей — 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

По её словам, победители смогут получить жильё в регионе на льготных условиях.

Уточняется, что в рамках данной программы правительство Московской области выплачивает основной долг, а участникам программы остаётся выплатить только проценты по кредиту.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.