В Московской области рассказали о ходе реализации программы «Социальная ипотека»
- РИА Новости
Об этом информирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В этом году на участие в конкурсе было подано 138 заявок, из них было отобрано 57 победителей — 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
По её словам, победители смогут получить жильё в регионе на льготных условиях.
Уточняется, что в рамках данной программы правительство Московской области выплачивает основной долг, а участникам программы остаётся выплатить только проценты по кредиту.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.