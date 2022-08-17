АТОР назвала самое популярное среди жителей России направление для отдыха в августе

Ассоциация туроператоров России назвала Турцию самым популярным среди жителей России направлением для отдыха в августе.

Как сообщает newizv.ru, такой вывод сделан на основании статистики сервиса «1001 Тур».

По данным сервиса, на долю Турции приходится 67% купленных в России турпутёвок.

«Распределение купленных туров с перелётом в период 25—31.08 по топ-5 странам показывает усиление позиций Турции: на неё в организованном туризме приходится уже две трети заявок на туры — 67% (в середине августа было 62%)», — сообщает АТОР.

При этом на Россию приходится 12% купленных билетов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию.