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АТОР назвала самое популярное среди жителей России направление для отдыха в августе

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Ассоциация туроператоров России назвала Турцию самым популярным среди жителей России направлением для отдыха в августе.
АТОР назвала самое популярное среди жителей России направление для отдыха в августе
  • РИА Новости

Как сообщает newizv.ru, такой вывод сделан на основании статистики сервиса «1001 Тур».

По данным сервиса, на долю Турции приходится 67% купленных в России турпутёвок.

«Распределение купленных туров с перелётом в период 25—31.08 по топ-5 странам показывает усиление позиций Турции: на неё в организованном туризме приходится уже две трети заявок на туры — 67% (в середине августа было 62%)», — сообщает АТОР.

При этом на Россию приходится 12% купленных билетов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию.

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