АТОР: россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию.

«На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка и других последствий антироссийских санкций наши соотечественники по-новому оценили преимущества поездок в Белоруссию. Появился новый тренд — мода на шопинг в Белоруссии», — говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что туристы, как правило, едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье.

В мае заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил о планах по увеличению экспорта в Россию на 40%.

Также специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин предупредил в беседе с URA.RU о мошенниках на маркетплейсах.