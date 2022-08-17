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За первое полугодие 2022 года в Крыму произвели 760 т сыров

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За первое полугодие 2022 года в Крыму крупные предприятия и маленькие частные сыроварни произвели 760 т сыров.
За первое полугодие 2022 года в Крыму произвели 760 т сыров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединову.

«Широкий ассортимент продукции, которую производят наши сыровары, имеет поклонников как на полуострове, так и далеко за его пределами. Крымские сыры покоряют своих почитателей высочайшим качеством и отменным вкусом и, как правило, отмечены самыми почётными наградами на престижнейших выставках и конкурсах. За несколько лет в республике научились делать сыр по стандартам ведущих производителей», — рассказала она.

Зарединова добавила, что продукция молокоперерабатывающих предприятий Крыма получает престижные награды на гастрономических конкурсах России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что производство молока в Московской области выросло на 2,7% в 2022 году и составило 350 тыс. т.

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