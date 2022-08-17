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Около 30% опрошенных россиян считают формат работы из офиса наиболее продуктивным

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Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование среди пользователей и выяснили, как нахождение в офисе влияет на продуктивность работы.
Около 30% опрошенных россиян считают формат работы из офиса наиболее продуктивным
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 30% респондентов считают формат работы из офиса самым продуктивным, так как он позволяет лучше концентрироваться на рабочих задачах.

24% опрошенных признались, что работают лучше, если их окружает красивый интерьер. 42% отметили, что им не так важен внешний вид рабочего места, как хорошая техника.

14% высказали мнение, что интерьер и оборудование не влияют на продуктивность работы.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.

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