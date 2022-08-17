Около 30% опрошенных россиян считают формат работы из офиса наиболее продуктивным
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 30% респондентов считают формат работы из офиса самым продуктивным, так как он позволяет лучше концентрироваться на рабочих задачах.
24% опрошенных признались, что работают лучше, если их окружает красивый интерьер. 42% отметили, что им не так важен внешний вид рабочего места, как хорошая техника.
14% высказали мнение, что интерьер и оборудование не влияют на продуктивность работы.
Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.