В МЧС заявили о сохранении чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области до 18 августа

В МЧС заявили, что чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до 18 августа.

«До конца суток 17 августа и в течение суток 18 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в 43 муниципальных округах», — цитирует заявление регионального отделения ведомства ТАСС.

Уточняется, что на территории региона объявлено штормовое предупреждение на фоне пожароопасности.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.