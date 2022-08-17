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В МЧС заявили о сохранении чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области до 18 августа

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В МЧС заявили, что чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до 18 августа.
В МЧС заявили о сохранении чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области до 18 августа
  • РИА Новости

«До конца суток 17 августа и в течение суток 18 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в 43 муниципальных округах», — цитирует заявление регионального отделения ведомства ТАСС.

Уточняется, что на территории региона объявлено штормовое предупреждение на фоне пожароопасности.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

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