В МЧС заявили о сохранении чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области до 18 августа
- РИА Новости
«До конца суток 17 августа и в течение суток 18 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) в 43 муниципальных округах», — цитирует заявление регионального отделения ведомства ТАСС.
Уточняется, что на территории региона объявлено штормовое предупреждение на фоне пожароопасности.
Ранее сообщалось, что авиация МЧС России и Минобороны возобновила тушение крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.