«Невские новости»: вице-губернатор Ленобласти Харлашкин отправлен в Москву для дачи показаний
- © Следственный Комитет Российской Федерации
Об этом сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.
Харлашкин проходит в качестве свидетеля по делу «Метростроя», который он возглавлял с конца 2019 по август 2020 года.
Тогда рабочие не получали зарплаты вовремя и с ними, предположительно, рассчитывались из кредитных средств, выделенных на строительство метро.
Между тем РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела, сообщил, что по месту жительства чиновника прошли обыски.
Следственные действия также проводились в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию.
В апреле 2020 года по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга был заключён под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате бывший глава ОАО «Метрострой» Николай Александров.
По версии следствия, экс-глава «Метростроя» обеспечил подписание от лица компании договоров цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда организации.