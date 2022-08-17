«Невские новости»: вице-губернатор Ленобласти Харлашкин отправлен в Москву для дачи показаний

Вице-губернатора Ленинградской области Сергея Харлашкина увезли в Следственный комитет России для дачи показаний.

Об этом сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.

Харлашкин проходит в качестве свидетеля по делу «Метростроя», который он возглавлял с конца 2019 по август 2020 года.

Тогда рабочие не получали зарплаты вовремя и с ними, предположительно, рассчитывались из кредитных средств, выделенных на строительство метро.

Между тем РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела, сообщил, что по месту жительства чиновника прошли обыски.

Следственные действия также проводились в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию.

В апреле 2020 года по решению Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга был заключён под стражу в рамках расследования нового уголовного дела о растрате бывший глава ОАО «Метрострой» Николай Александров.

По версии следствия, экс-глава «Метростроя» обеспечил подписание от лица компании договоров цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда организации.