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СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье

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Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России организовала проверку после двух аварийных посадок самолётов Ан-24 в Иркутской области.
СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, самолёт Ан-24 компании «Ангара» при посадке в аэропорту Усть-Кута задел крылом землю, в результате надломились и крыло, и стойка шасси. Другой Ан-24 компании «ИрАэро» из-за отказа одного из двигателей благополучно вернулся в аэропорт вылета в Иркутск. 

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России)... Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал», — указали в СК.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. 

Ранее сообщалось, что самолёт с повреждённым крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кута в Иркутской области.

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