СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным ведомства, самолёт Ан-24 компании «Ангара» при посадке в аэропорту Усть-Кута задел крылом землю, в результате надломились и крыло, и стойка шасси. Другой Ан-24 компании «ИрАэро» из-за отказа одного из двигателей благополучно вернулся в аэропорт вылета в Иркутск.
«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России)... Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал», — указали в СК.
В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что самолёт с повреждённым крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кута в Иркутской области.