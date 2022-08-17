СК начал проверку после двух аварийных посадок Ан-24 в Приангарье

Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России организовала проверку после двух аварийных посадок самолётов Ан-24 в Иркутской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, самолёт Ан-24 компании «Ангара» при посадке в аэропорту Усть-Кута задел крылом землю, в результате надломились и крыло, и стойка шасси. Другой Ан-24 компании «ИрАэро» из-за отказа одного из двигателей благополучно вернулся в аэропорт вылета в Иркутск.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России)... Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал», — указали в СК.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолёт с повреждённым крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кута в Иркутской области.