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В аэропорту Иркутской области самолет задел крылом землю при посадке

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Самолёт с повреждённым крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кута в Иркутской области.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, 17 августа примерно в 05:00 мск в аэропорту Усть-Кут при заходе на посадку самолёт Ан-24, с 44 людьми на борту, задел левым крылом поверхность земли.

Несмотря на ЧП, самолёт благополучно приземлился и никто в не пострадал в ходе происшествия.

Уточняется, что из-за данного происшествия теперь проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России).

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку по причине отказа одного из двигателей.

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