В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим в общественном транспорте, сообщило региональное правительство.

В Новосибирской области 16 августа на заседании оперативного штаба под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

«По итогам заседания оперативный штаб принял решение рекомендовать использование масок в общественном транспорте, а работникам учреждений, активно взаимодействующим с гражданами — при нахождении на рабочих местах», — говорится в заявлении.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.