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RUTUBE скрыл своё приложение в App Store для зарубежных пользователей

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Приложение RUTUBE в App Store стало доступно только для российских пользователей, сообщила компания.

«Приложение RUTUBE для iOS теперь можно скачать только в России», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что решение было принято для того, чтобы у русскоязычных пользователей сервиса была возможность скачивать приложение RUTUBE на iPhone.

Также в компании подчеркнули, что находящиеся в других странах русскоязычные пользователи по-прежнему могут смотреть контент, предлагаемый сервисом, в веб-версии.

Ранее Apple потребовала от RUTUBE скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила данное требование Apple.

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