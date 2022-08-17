RUTUBE скрыл своё приложение в App Store для зарубежных пользователей
«Приложение RUTUBE для iOS теперь можно скачать только в России», — говорится в заявлении.
В компании отметили, что решение было принято для того, чтобы у русскоязычных пользователей сервиса была возможность скачивать приложение RUTUBE на iPhone.
Также в компании подчеркнули, что находящиеся в других странах русскоязычные пользователи по-прежнему могут смотреть контент, предлагаемый сервисом, в веб-версии.
Ранее Apple потребовала от RUTUBE скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только для российских пользователей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила данное требование Apple.