В Госдуме предложили пересмотреть механизмы формирования экспертных советов Фонда кино и «Большой книги»

Группа расследования антироссийской деятельности в культуре (ГРАД) предложила пересмотреть механизмы формирования экспертных советов Фонда кино и «Большой книги», поскольку из 142 членов этих институтов только один публично поддержал государство в проведении спецоперации.

«Наша цель — общественное согласие. Чиновникам необходимо научиться слышать и принимать во внимание мнение гражданского общества. Должны измениться принципы формирования структур, выделяющих средства и присуждающих премии», — заявил секретарь ГРАД, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов.

По его словам, ГРАД просит переформатировать работу экспертных советов и предложить новый либо видоизменённый и дополненный состав экспертов.

«Мы ждём от Фонда кино и Литературной академии предложений о новых механизмах формирования и новых составов экспертных советов, жюри и рабочих групп», — добавил Кузнецов.

3 августа в ходе заседания в Госдуме группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры депутат Дмитрий Кузнецов заявил об отправке обращений гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с призывом повлиять на позицию театрального режиссёра Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта, а в противном случае разорвать с ними контракты.